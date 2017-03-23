Сотрудники одного из предприятий в Хабаровске похитили ГСМ на 1 млн рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.
Сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю выявлены факты хищений топочного мазута с территории котельной. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. По фактам хищений возбуждено уголовное дело сообщили ИА AmurMedia в
По предварительной информации установлено, что в период с июля 2016 года по февраль 2017 года на территории котельной одного из предприятий краевой столицы группа работников систематически похищала топочный мазут. Всего злоумышленники незаконно реализовали порядка 80 тонн
Начальник котельной, являющийся
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю задержали подозреваемых непосредственно во время свершения хищения.
Стражами правопорядка проведены девять обысков, в ходе которых изъяты орудия совершения преступления — грузовые автомобили, сотовые телефоны, блокноты с записями незаконного вывоза ГСМ с территории предприятия, а также более 24 тонн топочного мазута.
В настоящий момент в отношении шести сотрудников предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.