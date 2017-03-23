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06:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сотрудники одного из предприятий в Хабаровске похитили ГСМ на 1 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.

Сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю выявлены факты хищений топочного мазута с территории котельной. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. По фактам хищений возбуждено уголовное дело сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации установлено, что в период с июля 2016 года по февраль 2017 года на территории котельной одного из предприятий краевой столицы группа работников систематически похищала топочный мазут. Всего злоумышленники незаконно реализовали порядка 80 тонн горюче-смазочных материалов.

Начальник котельной, являющийся материально-ответственным лицом, экономил используемые при производстве нефтепродукты, а другие участники преступной группы на специальном автотранспорте заезжали на территорию котельной, где при помощи насосов похищали из ёмкостей хранения ГСМ. В дальнейшем топливо реализовывалось посторонним лицам на территории города Хабаровска.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю задержали подозреваемых непосредственно во время свершения хищения.

Стражами правопорядка проведены девять обысков, в ходе которых изъяты орудия совершения преступления — грузовые автомобили, сотовые телефоны, блокноты с записями незаконного вывоза ГСМ с территории предприятия, а также более 24 тонн топочного мазута.

В настоящий момент в отношении шести сотрудников предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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