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09:06 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Три человека на новосибирской теплотрассе пострадали при пожаре

Женщина находится в реанимации.

В Кировском районе загорелся коллектор. Ожоги разных степеней тяжести получили женщина и 2 мужчины.

«Сегодня в 01.53 было сообщено о пожаре в теплотрассе по ул. Мира, 63 к.2. Через две минуты 2 автоцестерны и 2 спецавтомобиля выехали, и уже через 7 минут прибыли на место происшествия. С теплотрассы шёл дым, было установлено, что горит коллектор. Пожар потушили через 7 минут. Во время тушения из очага возгорания эвакуировали 3 пострадавших (1 женщина и 2 мужчины) с ожогами рук», — сообщили в пресс-службе МЧС.

О характере травм пострадавших рассказали в группе «Инцидент»: «Все трое госпитализированы в ожоговый центр. У одного мужчины 1967 г. р. ожоги лица и верхних конечностей 1,2,3 степени, состояние тяжелое, повреждено 2% кожного покрова. У второго мужчины 1952 г. р. обожжено 10% тела, он получил ожоги 1,2,3 степени головы, верхних и нижних конечностей туловища. Женщина 36 лет госпитализирована в реанимацию с ожогами 1,2,3 степени лица, верхних конечностей на площади 4%».

Общая площадь сгоревшего помещения — 40 кв.м. Пока причины возгорания и материальный ущерб не установлены.

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