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06:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестные подожгли автомобиль Toyota Camry в Ангарске

Пожарные обнаружили на месте пластиковую емкость с ГСМ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Toyota Camry сгорел в 24-м квартале Ангарска накануне вечером, 22 марта. По предварительной информации, причиной случившегося является поджог. Специалисты изъяли пластиковую емкость с остатками ГСМ. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия пожарных горел моторный отсек и частично салон автомобиля.

— Последствия пожара устранили в 21.30 по местному времени, — рассказали в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб.

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