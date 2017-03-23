Неизвестные подожгли автомобиль Toyota Camry в Ангарске

Автомобиль Toyota Camry сгорел в 24-м квартале Ангарска накануне вечером, 22 марта. По предварительной информации, причиной случившегося является поджог. Специалисты изъяли пластиковую емкость с остатками ГСМ. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия пожарных горел моторный отсек и частично салон автомобиля.

— Последствия пожара устранили в 21.30 по местному времени, — рассказали в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб.