Неизвестные подожгли автомобиль Toyota Camry в Ангарске
Пожарные обнаружили на месте пластиковую емкость с ГСМ.
Пожарные обнаружили на месте пластиковую емкость с ГСМ.
Автомобиль Toyota Camry сгорел в 24-м квартале Ангарска накануне вечером, 22 марта. По предварительной информации, причиной случившегося является поджог. Специалисты изъяли пластиковую емкость с остатками ГСМ. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
На момент прибытия пожарных горел моторный отсек и частично салон автомобиля.
— Последствия пожара устранили в 21.30 по местному времени, — рассказали в ведомстве.
Сейчас специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб.