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06:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Разница в 55 лет не разбудила совесть дамы в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре 26-летняя женщина лишила денежных средств 81-летнего знакомого, об этом сообщает ИА «Дейта».

В дежурную часть отдела полиции обратился 81-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил с его банковской карты денежные сбережения.

По подозрению в краже порядка 40 тысяч рублей сотрудниками уголовного розыска задержана 26-летняя знакомая заявителя. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений.

Установлено, что накануне она приходила в гости к потерпевшему. Хозяин квартиры попросил девушку сходить за продуктами, дал ей свою банковскую карту и озвучил пин-код. После покупки провизии злоумышленница обналичила часть денежных средств. Похищенное потратила на личные нужды.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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