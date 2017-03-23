Разница в 55 лет не разбудила совесть дамы в Хабаровском крае

В дежурную часть отдела полиции обратился 81-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил с его банковской карты денежные сбережения.

По подозрению в краже порядка 40 тысяч рублей сотрудниками уголовного розыска задержана 26-летняя знакомая заявителя. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений.

Установлено, что накануне она приходила в гости к потерпевшему. Хозяин квартиры попросил девушку сходить за продуктами, дал ей свою банковскую карту и озвучил пин-код. После покупки провизии злоумышленница обналичила часть денежных средств. Похищенное потратила на личные нужды.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.