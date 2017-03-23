Мало не покажется: военный многотонник «разобрался» с легковушкой в Хабаровске

Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.

Многотонный вседорожник столкнулся с легковым автомобилем на улице Серышева в Хабаровске. Причем, дорожно-транспортное происшествие спровоцировала как раз-таки побитая иномарка: машина нарушила правила, вклинившись в колонну с военным спецтранспортом, сообщили корр. ИА AmurMedia начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровску Антона Гончаров.

Военный бронеавтомобиль, ставший накануне участником ДТП на одной из самых оживленных улиц краевого центра, продолжают активно обсуждать в хабаровских соцсетях. Как выяснилось, многотонный вседорожник дал отпор менее габаритному собрату по праву.