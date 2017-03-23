Мало не покажется: военный многотонник «разобрался» с легковушкой в Хабаровске
На увесистую «оплеуху» побитый автомобиль напросился сам, отметили в ГИБДД.
На увесистую «оплеуху» побитый автомобиль напросился сам, отметили в ГИБДД.
Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.
Многотонный вседорожник столкнулся с легковым автомобилем на улице Серышева в Хабаровске. Причем,
Военный бронеавтомобиль, ставший накануне участником ДТП на одной из самых оживленных улиц краевого центра, продолжают активно обсуждать в хабаровских соцсетях. Как выяснилось, многотонный вседорожник дал отпор менее габаритному собрату по праву.
— Ситуация заключалась в следующем: легковушка, получивший в последствии повреждения, вклинился в колонну спецтехники, которая двигалась в сопровождении военной автоинспекции. Соответственно произошло