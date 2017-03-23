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07:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мало не покажется: военный многотонник «разобрался» с легковушкой в Хабаровске

На увесистую «оплеуху» побитый автомобиль напросился сам, отметили в ГИБДД.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.

Многотонный вседорожник столкнулся с легковым автомобилем на улице Серышева в Хабаровске. Причем, дорожно-транспортное происшествие спровоцировала как раз-таки побитая иномарка: машина нарушила правила, вклинившись в колонну с военным спецтранспортом, сообщили корр. ИА AmurMedia начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровску Антона Гончаров.

Военный бронеавтомобиль, ставший накануне участником ДТП на одной из самых оживленных улиц краевого центра, продолжают активно обсуждать в хабаровских соцсетях. Как выяснилось, многотонный вседорожник дал отпор менее габаритному собрату по праву.

— Ситуация заключалась в следующем: легковушка, получивший в последствии повреждения, вклинился в колонну спецтехники, которая двигалась в сопровождении военной автоинспекции. Соответственно произошло дорожно-транспортное происшествие. Оно было оформлено, как мелкое. Что делал спецавтомобиль в краевом центре, вопросы уже ни к нам. Но такая техника имеет права двигаться по городу в сопровождении, здесь никаких проблем нет. Единственный, кто в этом случае нарушил правила — автомобиль, который вклинился в колонну. Машина, которая весит несколько тонн, в одну секунду остановится не может, поэтому такой транспорт и едет в сопровождении, — уточнил Антон Гончаров.

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