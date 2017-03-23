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07:06 (мск), источник: Newtimes.kz

При пожаре в Кокшетау эвакуированы 83 человека

83 человека, в том числе 15 детей, эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Кокшетау, передает телеканал «Хабар24».

Источник: Newtimes.kz

Возгорание в одной из комнат в доме на улице Шевченко произошло в среду в 22:00.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра, на ликвидацию возгорания ушло менее 10 минут, при этом спасён один человек.

Из здания эвакуированы 83 человека, из них 15 детей. В ликвидации пожара задействовали 17 человек личного состава и 4 единицы техники ГУ «СП и АСР» ДЧС. Причины происшествия выясняются.

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При пожаре в Кокшетау эвакуированы 83 человека
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