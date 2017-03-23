При пожаре в Кокшетау эвакуированы 83 человека

Возгорание в одной из комнат в доме на улице Шевченко произошло в среду в 22:00.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра, на ликвидацию возгорания ушло менее 10 минут, при этом спасён один человек.

Из здания эвакуированы 83 человека, из них 15 детей. В ликвидации пожара задействовали 17 человек личного состава и 4 единицы техники ГУ «СП и АСР» ДЧС. Причины происшествия выясняются.