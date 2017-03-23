Спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею

Ранее сообщалось, что в Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация.

В Минобороны отметили, что на место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем Министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины.