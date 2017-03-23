Спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею
В городе Балаклея (Харьковская область) пытаются локализовать и погасить пожар, возникший в результате мощного взрыва на базе вооружений.
В городе Балаклея (Харьковская область) пытаются локализовать и погасить пожар, возникший в результате мощного взрыва на базе вооружений.
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На место происшествия уже вылетела специальная комиссия, сообщает
Ранее сообщалось, что в Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация.
В Минобороны отметили, что на место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем Министра обороны Украины