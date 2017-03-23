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08:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею

В городе Балаклея (Харьковская область) пытаются локализовать и погасить пожар, возникший в результате мощного взрыва на базе вооружений.

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На место происшествия уже вылетела специальная комиссия, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Ранее сообщалось, что в Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация.

В Минобороны отметили, что на место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем Министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины.

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