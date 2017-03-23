Жительница Приморья пыталась передать в СИЗО запрещенный предмет
Сотрудники учреждения изъяли дрожжи.
Сотрудники учреждения изъяли дрожжи.
Сотрудниками изолятора при досмотре передачи на имя одного из
Женщина пришла для того, чтобы совершить передачу на имя своего знакомого. При досмотре передачи сотрудниками отдела режима СИЗО-4 были обнаружены и изъяты запрещённые предметы — дрожжи в количестве 15гр. Вещество пытались спрятать ухищренным способом — в полиэтиленовом пакете с печеньем.
Собранные материалы по данному административному правонарушению направлены в судебный участок
Напомним, что дрожжи являются запрещённым предметом для передачи лицам, находящимся под стражей в следственных изоляторах Российской Федерации. Данный вид административного правонарушения согласно ст. 19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.