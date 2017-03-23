Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Названа самая счастливая страна в мире
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
07:51 (мск), источник: ТАСС

На военном складе в Харьковской области произошел взрыв боеприпасов

По данным местных СМИ, из опасного района идет эвакуация жителей.

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Взрыв, за которым последовал пожар и цепная детонация боеприпасов, произошел сегодня на военном складе вблизи города Балаклея в Харьковской области.

Читайте также
В Харьковской области назвали причину пожара на складах с боеприпасами

Об этом сообщил украинский телеканал «24».

«В Балаклее произошел мощный взрыв на военной базе. Именно в этом городе расположен крупнейший на Украине склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, из опасного района идет эвакуация жителей. По словам очевидцев, которые приводит «Канал 24», выезды из Балаклеи забиты плотным потоком машин.

В коротком видеоролике, сделанном рядом с местом происшествия, видно зарево большого пожара, в котором ежесекундно происходят новые разрывы снарядов.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Как сообщает украинское агентство УНН, возгорание произошло около 4:00 мск. В настоящее время в Балаклейском районе развернут штаб пожаротушения и принимаются меры для локализации возгорания.

На место происшествия направлена группа офицеров министерства обороны во главе с заместителем министра генерал-лейтенантом Игорем Павловским.

Комментарии
6
TURBODED
это салют в честь самодержавия...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
нет
Что, Порошенко коронуют?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир *****
это российские диверсанты,наверное,рванули склад... и оставили без боеприпасов ВСУ
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На военном складе в Харьковской области произошел взрыв боеприпасов
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Украинский депутат назвал «подлым» запрет на въезд Самойловой
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь