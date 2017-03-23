На военном складе в Харьковской области произошел взрыв боеприпасов

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Взрыв, за которым последовал пожар и цепная детонация боеприпасов, произошел сегодня на военном складе вблизи города Балаклея в Харьковской области.

В Харьковской области назвали причину пожара на складах с боеприпасами

Об этом сообщил украинский телеканал «24».

«В Балаклее произошел мощный взрыв на военной базе. Именно в этом городе расположен крупнейший на Украине склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, из опасного района идет эвакуация жителей. По словам очевидцев, которые приводит «Канал 24», выезды из Балаклеи забиты плотным потоком машин.

В коротком видеоролике, сделанном рядом с местом происшествия, видно зарево большого пожара, в котором ежесекундно происходят новые разрывы снарядов.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.