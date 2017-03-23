Восемь сотрудников Усольского кадетского корпуса в Приангарье уволили после драк учащихся

Шесть воспитателей, социального педагога и психолога уволили из Усольского гвардейского кадетского корпуса в связи с их несоответствием занимаемым должностям, заявила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. Сотрудников сняли с должности из-за нарушения дисциплины и неуставного поведения учащихся кадетского корпуса. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минобразования региона.

Вопросы дисциплины в Усольском гвардейском кадетском корпусе обсудят сегодня, 23 марта, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Накануне глава регионального ведомства совместно с уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области Светланой Семеновой посетили Усольский кадетский корпус.

Министр пояснила, что заседание будет посвящено вопросам нарушения дисциплины и неуставного поведения учащихся кадетского корпуса, а также мерам, предпринимаемым руководством учреждения для устранения конфликтных ситуаций и нормализации психологического климата в образовательной организации.

«Принято решение о прекращении трудовых отношений с шестью воспитателями, социальным педагогом и психологом кадетского корпуса в связи с их несоответствием занимаемым должностям. До момента приема на работу новых специалистов в расписание учреждения внесены изменения, позволяющие в полном объеме продолжать реализацию образовательного и воспитательного процесса», — сообщила Валентина Перегудова.

Министр образования Приангарья рассказала, что работа по формированию в Усольском гвардейском кадетском корпусе благоприятной атмосферы для проживания и обучения детей будет продолжена. Как и в любой образовательной организации, там должны работать специалисты, соответствующие всем квалификационным требованиям. Недопустимо, чтобы с детьми работали люди, не имеющие должную квалификацию и плюс к этому не желающие работать с подростками, вникать в их проблемы, не готовые брать на себя ответственность за вверенных им учащихся.

Отметим, Усольский гвардейский кадетский корпус находится на особом контроле министерства образования Иркутской области, несколько раз в неделю там работают сотрудники ведомства. Руководство кадетского корпуса ежедневно представляет в министерство отчет о деятельности образовательной организации. Все внештатные ситуации тщательно анализируются, проводятся проверки. В случае выявления нарушений к ответственным применяются меры дисциплинарных взысканий.

Напомним, в октябре прошлого года следователями Приангарья возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц в Усольском гвардейском кадетском корпусе. Некоторые воспитанники школы-интерната неоднократно избивали своих же товарищей, но, руководители и педагоги не предприняли меры, чтобы избежать повторения этих инцидентов.

На днях двое воспитанников Усольского гвардейского кадетского корпуса в Иркутской области устроили очередную потасовку. Один из подростков нанес несколько ударов другому. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.