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07:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге стартует суд по делу об отравлении детей крысиным ядом

Сегодня предварительные слушания.

23 марта 2017 года в Ленинском райсуде Екатеринбурга пройдут предварительные слушания по делу 37-летней жительницы Асбестовского ГО Елены Кордюковой. Ее обвиняют в убийстве двух малолетних сыновей и покушение на убийство третьего. Начало заседания в 11.00, сообщили «Уралинформбюро» в суде.

По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года женщина давала годовалому сыну препарат с содержанием крысиного яда, из-за которого он умер. Таким же способом она травила другого годовалого мальчика — с ноября 2012 года. Ребенок скончался в апреле 2015 года.

Под прицел правоохранителей Кордюкова попала лишь год назад, когда в реанимацию попал ее 8-летний сын. Она давала мальчику тот же препарат утверждая, что делает это в лечебных целях. В больнице выяснилось, что дозировка в 30 раз превышала допустимую.

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В Екатеринбурге стартует суд по делу об отравлении детей крысиным ядом
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