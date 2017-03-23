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08:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске активизировались скупщики банковских карт

Весеннюю активизацию подозрительных схем купли-продажи нестандартных товаров отмечают в Новосибирске.

Корреспондент «Вестей» заметил объявление, которое гласило: «Купим ваши банковские карты «Виза и Мастеркард» и номер телефона. После первого звонка ответа получено не было. Чуть позже перезвонили. Корреспондент предложил свою дебетовую пластиковую карту одного из крупнейших банков, на что получил любопытный ответ.

«1200 рублей за карту. Можете оформить новую карту. За “классическую цена” 1600, за “золотую” — 2000 рублей. Вы можете оформить карты примерно пяти банков и заработаете минимум 8 тысяч рублей». К вам подъедет наш человек, от вас просто нужно, чтобы была карта, кодовое слово, пин-код и ксерокопия паспорта.

В ответ на вопрос — для каких целей скупаются карты — собеседник ответил: «У нас финансовый проект, бухгалтерия запрашивает». Позже сотрудник отказался от более подробного объяснения.

В эфире телеканала «Россия 24″ вице-президент, региональный директор Сибирской дирекции банка “Открытие” Андрей Смирнов рассказал: » В России сейчас огромный рынок пластиковых карт. Всего на руках у граждан может находиться до 200 миллионов таких платежных средств. Значит, что у каждого гражданина их может быть по несколько. В основном, подобные действия совершают мошенники, которые скупают банковские карты у населения. Деньги переводятся на различные карты и в дальнейшем обналичиваются через банкоматы. Это — самый старый способ вывода денег из контролируемого оборота в теневой.

Надо сказать, что такие объявления ещё и очевидное свидетельство прогресса. Как в случае с сотовыми телефонами: лет 20 назад мобильники были лишь в карманах малиновых пиджаков, а потом стали делом обычным.

Так же и с банковскими картами: демократизировались и стали массовым продуктом. Правда, финансовая грамотность за скоростью эмитирования не поспевает. Отсюда и возможности перекосов. В лучшем случае, если простоватый продавец карты и пин-кода к ней поинтересуется целью скупки, его накормят дежурной легендой: мол, фирма-малютка таким образом платит жалование своим сотрудникам, потому как официальный зарплатный карточный проект в банке открывать для неё накладно.

Реально же купленный с рук серый пластик могут использовать и в более серьезных преступных схемах, не только «обнальщики», но и, например, наркоторговцы, киберграбители и прочие жулики. Так что последствия номинальным владельцам карт грозят не такие уж и безобидные. Можно, конечно, заявить, что карта потеряна и украдена, но в подобных случаях её принято блокировать. Отговорка не убережет от внимания правоохранителей и попадания в черные банковские списки.

Новейшая экономика начиналась под флагом ваучера и массовой его скупки. Людям среднего и старшего поколения напоминать, что это такое, нет нужды. Эта ценная бумажка была приватизационным чеком. В просторечии — Ваучер. Советское непосильно нажитое тогда решили поделить на всех, по-братски. Как всегда, хотели как лучше. Получилось традиционно. Единицы пошли по дорожке из приватизационных чеков в сторону чековых книжек и олигархии. Остальные просто пошли дальше налегке. Самые просветлённые обменяли ваучеры на водку.

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