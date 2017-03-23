Новосибирский суд рассмотрит иск областной больницы к паблику в соцсети

В суд Кировского района поступил иск от Государственной областной клинической больницы к ООО «Автомобильная скорая техпомощь-54».

Как говорится в сообщении на сайте суда, в группе «АСТ-54» в социальной сети, а также на официальном сайте 16 декабря прошлого года была опубликована информация о грубом отношении медперсонала в отношении подростка. Следственный комитет инициировал проверку в ожоговом центре по данному факту, однако нарушений не было выявлено. Порочащие честь и достоинство обвинения оскорбили персонал и руководство учреждения.

Истец просит, чтобы суд обязал ответчика «АСТ-54» опровергнуть информацию. Судебное заседание по делу пройдет 13 апреля.