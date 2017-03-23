В Свердловской области ДТП с полицейской машиной унесло жизни трех человек

По данным управления, инцидент произошел вечером 22 марта в городе Сухой Лог. Ведомство поясняет, что на улице Новой наряд ГИБДД обратил внимание на автомобиль Ford Focus, 45-летний водитель которого был пьян. Управление добавляет, что полицейские потребовали, чтобы мужчина остановил машину, но он не подчинился, увеличив скорость.

«Через несколько минут на улице Кунарской лихач, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с ВАЗ-21103, от чего, в свою очередь, “Ладу” отбросило на патрульный автомобиль ВАЗ-2114. В результате ДТП от травм, не совместимых с жизнью, мгновенно погибли водитель отечественного транспортного средства 1988 года рождения и двое его пассажиров — женщина 1976 года рождения и молодой человек 1995 года рождения», — уточняет ГУ МВД.

По информации полиции, пострадали два человека. Сам виновник аварии получил перелом голени, но госпитализация ему не потребовалась. Его 52-летнюю спутницу доставили в больницу с множественными переломами. Сотрудники ДПС в аварии не пострадали, полицейская автомашина получила незначительные механические повреждения.