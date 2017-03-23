Следком возбудил уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в Амуре у Хабаровска

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения загрязняющего вещества на берегу Амура, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю.

Напомним, нефтяное пятно обнаружили неподалеку от ТЭЦ-2. Активисты краевого отделения ОНФ заявили, что на берегу разлит мазут. По факту загрязнения было возбуждено административное производство.

Сегодня стало известно, что региональное управление следкома возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, создавших угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде).

«Нарушены правила обращения химических веществ и отходов, что повлекло превышение установленных нормативов вредного воздействия на природную среду с причинением существенного вреда окружающей среде», — говорится в официальном сообщении СУ СК по Хабаровскому краю.

Сейчас ведомство пытается установить виновных в загрязнении реки. Изъяты образцы почвы и воды для исследования. В уполномоченные органы направлено требование о проведении мероприятий по рекультивации земель и контроля за промышленными стоками в реках акватории Амура.