В Перми началось расследование по ЧП с детьми, которых завалило снегом
Один пострадавший в больнице.
Один пострадавший в больнице.
Администрация Перми проводит проверку инцидента, случившегося вечером 22 марта.
«Глава города Дмитрий Самойлов дал распоряжение Людмиле Гаджиевой (замглавы администрации города по социальной сфере) и начальнику
Напомним, 22 марта около 19 часов 30 минут поступило сообщение, что на территории детского сада по улице Репина с пристроя сошел снег на 4 детей. Очевидцы принялись откапывать детей. К месту приехали спасатели городской службы и «Скорая помощь».
«Из четырех детей один госпитализирован с закрытой
Известно, что школьники играли на территории садика уже после закрытия. Мальчикам от 9 до 13 лет.