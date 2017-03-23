В Перми началось расследование по ЧП с детьми, которых завалило снегом

Администрация Перми проводит проверку инцидента, случившегося вечером 22 марта.

«Глава города Дмитрий Самойлов дал распоряжение Людмиле Гаджиевой (замглавы администрации города по социальной сфере) и начальнику контрольно-аналитического департамента Владимиру Хлебникову в кратчайшие сроки провести расследование причин данного происшествия», — сообщили в городской администрации.

Напомним, 22 марта около 19 часов 30 минут поступило сообщение, что на территории детского сада по улице Репина с пристроя сошел снег на 4 детей. Очевидцы принялись откапывать детей. К месту приехали спасатели городской службы и «Скорая помощь».

«Из четырех детей один госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, трое отправлены по домам с родителями», — поясняют в пресс-службе городской администрации.

Известно, что школьники играли на территории садика уже после закрытия. Мальчикам от 9 до 13 лет.