В Омске на улице прохожие нашли трупы двух мужчин
За один день омичи наткнулись на два тела умерших мужчин.
За один день омичи наткнулись на два тела умерших мужчин.
Вчера, 21 марта, на улицах Омска с разницей в пару часов прохожие наткнулись на тела умерших мужчин.
Первый труп обнаружили около 11 утра. Жители дома № 5 на улице Комбинатская увидели возле теплотрассы скрючившегося мужчину. Омичи вызвали «скорую помощь», но неизвестному уже не требовалась медицинская помощь — он был мертв. Врачам оставалось лишь констатировать смерть человека. Как выяснили правоохранительные органы, это был 38-летний омич, который не имел определенного места жительства и жил на улице. Силовики не обнаружили на теле мужчины следы насилия и травмы, скорее всего, смерть бездомного была естественной.
Спустя буквально два часа прохожие на улице Волгоградской около дома № 30 обнаружили еще один труп. Как и в первом случае, никаких травм и ранений на теле правоохранителям обнаружить не удалось. Как стало известно, 29-летний парень умер по неустановленным пока причинам. Проживал мужчина на улице 11-ая Линия.
Сотрудники полиции выясняют, что омич делал далеко от дома. Также полицейские устанавливают причины смерти обоих мужчин.