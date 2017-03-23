В Омске на улице прохожие нашли трупы двух мужчин

Вчера, 21 марта, на улицах Омска с разницей в пару часов прохожие наткнулись на тела умерших мужчин.

Первый труп обнаружили около 11 утра. Жители дома № 5 на улице Комбинатская увидели возле теплотрассы скрючившегося мужчину. Омичи вызвали «скорую помощь», но неизвестному уже не требовалась медицинская помощь — он был мертв. Врачам оставалось лишь констатировать смерть человека. Как выяснили правоохранительные органы, это был 38-летний омич, который не имел определенного места жительства и жил на улице. Силовики не обнаружили на теле мужчины следы насилия и травмы, скорее всего, смерть бездомного была естественной.

Спустя буквально два часа прохожие на улице Волгоградской около дома № 30 обнаружили еще один труп. Как и в первом случае, никаких травм и ранений на теле правоохранителям обнаружить не удалось. Как стало известно, 29-летний парень умер по неустановленным пока причинам. Проживал мужчина на улице 11-ая Линия.

Сотрудники полиции выясняют, что омич делал далеко от дома. Также полицейские устанавливают причины смерти обоих мужчин.