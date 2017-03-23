В Омске угонщики вызвали эвакуатор, чтобы украсть старенький ВАЗ

В полицию обратился 40-летний омич, который рассказал, что у него украли автомобиль ВАЗ-21122. Стоимость похищенного имущества он оценил в 30 тысяч рублей. Машина долгое время была припаркована на ул. Омской и не использовалась.

В ходе опроса местных жителей полицейские узнали, что двое неизвестных увезли машину на эвакуаторе. Тогда оперативники нашли водителя тягача, который рассказал, что его наниматели несколько раз пытались сдать машину в центры авторазбора, но после очередной безуспешной попытки оставили на улице 5-я Кордная.

Заказчиками эвакуатора оказались двое омичей, 20 и 26 лет. Ранее они оба были судимы. На допросе они рассказали, что успели продать украденный автомобиль за три тысячи рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Автомобиль полицейские изъяли и вернули хозяину.