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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Многодетная мать из Башкирии зарезала мужа-тирана

Женщина защищала детей от пьяного отца.

35-летняя жительница Стерлитамака зарезала своего мужа, защищая детей.

20 марта в одной из квартир Стерлитамакf обнаружили бездыханное тело мужчины. Очевидцы сообщили, что мужчина скончался не своей смертью. На место выехали следователи.

Позже сыщики смогли установить картину событий дня, в который случилось преступление. Горе-супруг завалился в родной дом пьяным. Начал обзывать и обижать собственных детей.

Терпение жены погибшего лопнуло. Она схватила со стола нож и ударила мужа в живот. От полученного ранения он скончался на месте. Позже выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за угрозы супруге.

— Женщину задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Продолжается расследование уголовного дела. — рассказали в Следкоме Башкирии.

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