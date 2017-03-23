Многодетная мать из Башкирии зарезала мужа-тирана
Женщина защищала детей от пьяного отца.
Женщина защищала детей от пьяного отца.
35-летняя жительница Стерлитамака зарезала своего мужа, защищая детей.
20 марта в одной из квартир Стерлитамакf обнаружили бездыханное тело мужчины. Очевидцы сообщили, что мужчина скончался не своей смертью. На место выехали следователи.
Позже сыщики смогли установить картину событий дня, в который случилось преступление.
Терпение жены погибшего лопнуло. Она схватила со стола нож и ударила мужа в живот. От полученного ранения он скончался на месте. Позже выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за угрозы супруге.
— Женщину задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Продолжается расследование уголовного дела. — рассказали в Следкоме Башкирии.