Буран парализовал движение на трассе в Алматинской области
Дорога «Ушара-Достык» закрыта, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казавтодор».
Дорога «Ушара-Достык» закрыта, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казавтодор».
Дорога «Ушара-Достык» закрыта, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казавтодор».
Движение на участке автодороги «Ушарал-Достык» (83−184 км) закрыли для всех видов автотранспорта 23 марта с 09:00.
Причиной введения ограничения стали сильный ветер, буран и нулевая видимость.