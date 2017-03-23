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09:59 (мск), источник: Newtimes.kz

Буран парализовал движение на трассе в Алматинской области

Дорога «Ушара-Достык» закрыта, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казавтодор».

Дорога «Ушара-Достык» закрыта, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казавтодор».

Движение на участке автодороги «Ушарал-Достык» (83−184 км) закрыли для всех видов автотранспорта 23 марта с 09:00.

Причиной введения ограничения стали сильный ветер, буран и нулевая видимость.

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