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08:50 (мск), источник: m24.ru

Пятьдесят тонн нефти слили в подмосковную реку Мураниху

Пятьдесят тонн нефти попали в подмосковную реку Мураниху неподалеку от аэропорта Домодедово, передает телеканал «Москва 24». Такой объем поместится в трех бензовозах.

Источник: AP 2017

Примерная площадь загрязнения составила 10 квадратных километров. В ближайшие часы пройдет совещание экстренных служб, и, возможно, в районе введут режим ЧС.

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Специалисты предполагают, что горючую жидкость попросту слили в водоем. Когда пятно распространилось по реке, местные жители позвонили в МЧС.

Как рассказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Федор Миронов, визуальным осмотром установлено, что пруд действительно загрязнен нефтепродуктом, и администрация округа стала выяснять источник. Параллельно направлено обращение в Росприроднадзор и транспортную прокуратуру Москвы.

Он подчеркнул, что уже отобрали пробы, чтобы выяснить, откуда могла взяться смесь, вылившаяся в пруд, и что она собой представляет.

На протяжении всего участка ручья установлены бонны — защитные сооружения, созданные с целью недопущения дальнейшего продвижения нефтепродукта в каскад прудов. Однако несмотря на защитные сооружения, есть вероятность, что нефть может попасть в реку Пахра.

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