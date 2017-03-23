Шестерых пострадавших в ДТП с маршруткой в Хомутово под Иркутском доставили в больницу

Шесть человек, которые пострадали в ДТП с маршруткой в поселке Хомутово Иркутского района сегодня, 23 марта, доставлены в Иркутскую областную клиническую больницу. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Трое пациентов в госпитализации не нуждаются. Состояние еще одного больного уточняется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

По информации министерства, по одному пострадавшему сейчас находится в реанимации и отделении экстренной хирургии.

Как сообщил главный врач Иркутской станции скорой медицинской помощи Александр Маньков, первый вызов с сообщением о ДТП в Хомутово поступил диспетчеру станции в 07.45 23 марта. Через 20 минут на место происшествия прибыла первая бригада ИСМП.