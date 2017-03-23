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08:32 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге полицейские спасли школьницу, сбежавшую из дома после лекции о «группах смерти»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге полицейские спасли девочку-подростка, которая сбежала из дома и могла совершить суицид.

В течение нескольких месяцев девочка находилась в подавленном состоянии и даже убегала из дома.

«В беседе несовершеннолетняя пояснила, что не хочет жить. Незадолго до случившегося в школе во время классного часа проходили профилактические беседы, посвященные опасной игре “Синий кит”. После услышанного девочка решила посетить данные страницы суицидальной направленности в социальных сетях, однако в игру, по ее словам, она не вступала», — приводит «Лайф» слова источника в правоохранительных органах.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», свердловский уполномоченный по правам детей Игорь Мороков поддерживает инициативы по ужесточению законодательства за призывы к суициду.

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