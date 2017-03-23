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08:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии студентка, которая спасла бабушку и младших братьев из пожара, умерла

За жизнь Катя сражалась до последнего.

Несмотря на то, что врачи уфимского ожогового центра боролись за жизнь 20-летней Екатерины Слегиной, мама девушки дежурила около ее больничной койки сутками, а знакомые молились о ее скорейшем выздоровлении, чуда не произошло — сердце Кати остановилось 22 марта в 14.00.

— Всем спасибо за поддержку, — коротко сообщила мама погибшей героини Елена Слегина.

Напомним, 20летняя студентка стерлитамакского БашГУ 5 марта спасла бабушку и двух братишек восьми трех лет из пожара. К сожалению, прабабушку, у которой гостила семья погибла на месте. А юная героиня Катя, получившая ожоги и отравление угарным газом, сильно переживала из-за этого. Напоследок, перед тем как девушка потеряла сознание и впала в кому, она попросила прощения: «Мама, прости, что я не спасла бабушку…».

Кстати, МЧС республики уже начали готовить прошение о награждении Кати медалью «За отвагу на пожаре». Скорее всего, отважный поступок девушки отметят посмертно.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье Слегиных.

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