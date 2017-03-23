Прокурор назвал причиной пожара на военном складе на Украине диверсию

Этот вывод, как уточнил глава надзорного ведомства, был сделан по «результатам следственных действий военного прокурора Харьковского гарнизона». Он в настоящий момент, по данным Матиоса, находится на месте событий.

«В результате диверсии сегодня ночью в 3:02 [по местному времени] (2:02 мск) на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 мм и 152 мм) вблизи города Балаклея <…> произошел взрыв (возник пожар), повлекший детонацию боеприпасов», — написал прокурор.

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От «места детонации», как уточнил Матиос, «путем установления блокировки» была организована «условная семикилометровая граница» зоны опасности «разлета боеприпасов». «Данных о человеческих жертвах нет», — также заявил прокурор, отметив, что, «учитывая возможность увеличения площадей детонации боеприпасов и их разлет, организована эвакуация местного населения».