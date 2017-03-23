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09:38 (мск), источник: РБК

Прокурор назвал причиной пожара на военном складе на Украине диверсию

Причиной пожара на крупнейшем украинском военном складе, находящемся в Харьковской области, является «диверсия». Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Этот вывод, как уточнил глава надзорного ведомства, был сделан по «результатам следственных действий военного прокурора Харьковского гарнизона». Он в настоящий момент, по данным Матиоса, находится на месте событий.

«В результате диверсии сегодня ночью в 3:02 [по местному времени] (2:02 мск) на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 мм и 152 мм) вблизи города Балаклея <…> произошел взрыв (возник пожар), повлекший детонацию боеприпасов», — написал прокурор.

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От «места детонации», как уточнил Матиос, «путем установления блокировки» была организована «условная семикилометровая граница» зоны опасности «разлета боеприпасов». «Данных о человеческих жертвах нет», — также заявил прокурор, отметив, что, «учитывая возможность увеличения площадей детонации боеприпасов и их разлет, организована эвакуация местного населения».

На место происшествия, как рассказал глава надзорного ведомства, выехало руководство области и правоохранительных органов. «Государственной пограничной службой ужесточен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении», — заключил Матиос.

Пожар на военном складе в городе Балаклея произошел в ночь на 23 марта. Примерно в 3:00 по местному времени (2:00 мск) начали взрываться снаряды. В настоящий момент местные власти начали эвакуацию жителей города. При этом, как отмечает издание «Корреспондент», люди, которые не смогли спешно покинуть Балаклею, прячутся в бомбоубежищах.

Комментарии
17
Геннадий Сакаш
Это сколько же можно списать под этот пожар? Наверное, на пару долларовых миллионеров в Украине стало больше.
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Вячеслав Иванов
Укропы сами все сделали в такой анархии ,кто их там вообще охранял,пару пьяных Ляшко,СБУ,Оваков типо министр,и смешно от этих жертв аборта.
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Оксана Поддубная
Неужели опять Путин подсуетился?
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