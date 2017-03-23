В Перми сбили школьника
22 марта около девяти часов вечера возле дома по улице Соликамская, 3 водитель отечественного автомобиля сбил 13-летнего пешехода. Подросток перебегал дорогу на «красный» сигнал светофора.
22 марта около девяти часов вечера возле дома по улице Соликамская, 3 водитель отечественного автомобиля сбил 13-летнего пешехода. Подросток перебегал дорогу на «красный» сигнал светофора.
По данным полиции, в 20:50 по улице Соликамская двигался автомобиль ВАЗ-2112. Машиной управлял 25-летний водитель. В районе дома № 3 он сбил подростка.
По предварительным данным, школьник переходил регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавший получил травмы головы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.