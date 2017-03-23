В Перми сбили школьника

По данным полиции, в 20:50 по улице Соликамская двигался автомобиль ВАЗ-2112. Машиной управлял 25-летний водитель. В районе дома № 3 он сбил подростка.

По предварительным данным, школьник переходил регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавший получил травмы головы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.