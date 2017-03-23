Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте дворца культуры им. Пушкина

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что с апреля по июль 2016 года администрацией дворца по результатам открытого конкурса с ООО «Евразия-Сервис» и муниципальным автономным учреждением культуры «Городской центр охраны памятников» Перми были заключены договоры подряда на выполнение полного комплекса работ по приведению в нормативное состояние кровли и чердачного помещения, а также осуществления функции строительного (технического) надзора и проверке смет за ведением указанных работ на сумму 7,9 млн руб.



Между тем, заказчик и исполнители данных работ создали схему по присвоению и растрате бюджетных средств путем завышения стоимости производимых ими работ. В результате их действиями муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 1,5 млн руб.



Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы, которые по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, в ходе надзорных мероприятий в деятельности Дворца культуры им. А. С. Пушкина выявлены нарушения законодательства о распоряжении муниципальным имуществом и пожарного законодательства. В частности, отдельные площади учреждения культуры были незаконно сданы на коммерческой основе в аренду индивидуальному предпринимателю. Кроме этого, ряд помещений не отвечал требованиям пожарной безопасности, что делало не безопасным нахождение в них посетителей, в том числе несовершеннолетних детей. По результатам проверки прокурором района директору МАУК г. Перми «Дворец культуры им. А. С. Пушкина» внесено представление об устранении выявленных нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).