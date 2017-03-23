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08:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омске крышу дома проломили сугробы

В Омске обвалилась кровля дома № 11 в микрорайоне Загородном.

При обвале деревянные перекрытия повредили трубу отопления, из-за чего все квартиры трехэтажного дома оказались залиты кипятком, сообщает телеканал «Продвижение».

По словам главного инженера обслуживающей данный дом управляющей компании «Жилищник-4» Андрея Ковича, конструкция крыши дома 1956 года постройки была старой, без подпорок посередине, а снег убирали только по краям, оставляя в центре сугробы, что и привело к обрушению.

Сейчас в доме отключили отопление и разобрали обвалившуюся часть кровли, пообещав восстановить крышу за неделю. Кроме того, жильцам обещали возместить причиненный кипятком ущерб — повреждены оказались мебель, бытовая техника, ремонт.

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