В Омске крышу дома проломили сугробы
В Омске обвалилась кровля дома № 11 в микрорайоне Загородном.
В Омске обвалилась кровля дома № 11 в микрорайоне Загородном.
При обвале деревянные перекрытия повредили трубу отопления,
По словам главного инженера обслуживающей данный дом управляющей компании «Жилищник-4» Андрея Ковича, конструкция крыши дома 1956 года постройки была старой, без подпорок посередине, а снег убирали только по краям, оставляя в центре сугробы, что и привело к обрушению.
Сейчас в доме отключили отопление и разобрали обвалившуюся часть кровли, пообещав восстановить крышу за неделю. Кроме того, жильцам обещали возместить причиненный кипятком ущерб — повреждены оказались мебель, бытовая техника, ремонт.