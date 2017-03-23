В уфимскую школу посреди урока ворвался псих

ЧП произошло утром в минувшую среду, 22 марта, в уфимском лицее № 6. В половине одиннадцатого посреди урока дверь в третий класс распахнулась, и на пороге возник пьяный тип в чумазой черной куртке, вязаной шапке и драных джинсах. В руках самозванец держал стакан. Нетвердой походкой он двинулся было к кулеру, но увидев, что он пуст, встал столбом у доски.

— Здравствуйте детишки, — заигрывал незнакомец с изумленными учениками.

— А вы кто? — осадила его учительница.

— Пока никто, но собираюсь кем-нибудь стать. А можно директором вашей школы? — выдыхая алкогольные пары, пошутил гость.

Дети зашумели, и учитель выставила хулигана за дверь. Но пьянчуга и не думал уходить — он завалился еще в два класса.

Уже позже его поймали одиннадцатиклассники и выставили из учебного заведения.

Выяснилось, что пьянчуга оказался местным психически нездоровым жителем. Как и зачем он пробрался в школу мимо поста охраны, так никто и не понял.