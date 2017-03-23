Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России поменяют расчет квартплаты
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
08:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимскую школу посреди урока ворвался псих

Ловить непрошеного гостя отправили одиннадцатиклассников.

ЧП произошло утром в минувшую среду, 22 марта, в уфимском лицее № 6. В половине одиннадцатого посреди урока дверь в третий класс распахнулась, и на пороге возник пьяный тип в чумазой черной куртке, вязаной шапке и драных джинсах. В руках самозванец держал стакан. Нетвердой походкой он двинулся было к кулеру, но увидев, что он пуст, встал столбом у доски.

— Здравствуйте детишки, — заигрывал незнакомец с изумленными учениками.

— А вы кто? — осадила его учительница.

— Пока никто, но собираюсь кем-нибудь стать. А можно директором вашей школы? — выдыхая алкогольные пары, пошутил гость.

Дети зашумели, и учитель выставила хулигана за дверь. Но пьянчуга и не думал уходить — он завалился еще в два класса.

Уже позже его поймали одиннадцатиклассники и выставили из учебного заведения.

Выяснилось, что пьянчуга оказался местным психически нездоровым жителем. Как и зачем он пробрался в школу мимо поста охраны, так никто и не понял.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Погиб во Франции уральский мужичек
Игуана сорвала теннисный матч на турнире в Майами
Погиб во Франции уральский мужичек
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Взрыв боеприпасов произошел на складе в Харьковской области
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Украинский депутат назвал «подлым» запрет на въезд Самойловой
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь