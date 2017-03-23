Причина взрыва на военном складе в Балаклее — диверсия, — Матиос

По предварительным данным (теперь уже по результатам следственных действий) следственно-прокурорской группы военных прокуроров Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Харьковской области (которые находятся на месте событий) в результате диверсии сегодня ночью в 2:46 на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 мм) около места Балаклея в Харьковской области произошел взрыв и возник пожар, который привел к детонации боеприпасов, говорится в сообщении.

Общая площадь арсенала 368 га. На складе находится 138 тыс. т боеприпасов.