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11:23 (мск), источник: 112.ua

Причина взрыва на военном складе в Балаклее — диверсия, — Матиос

Причина взрыва на военном складе в Балаклее — диверсия, — Матиос.

Источник: 112.ua

По предварительным данным, причиной взрыв на военном складе Минобороны в Балаклее Харьковской области является диверсия.

Об этом сообщил военный прокурор Анатолий Матиос на странице в Facebook.

По предварительным данным (теперь уже по результатам следственных действий) следственно-прокурорской группы военных прокуроров Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Харьковской области (которые находятся на месте событий) в результате диверсии сегодня ночью в 2:46 на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 мм) около места Балаклея в Харьковской области произошел взрыв и возник пожар, который привел к детонации боеприпасов, говорится в сообщении.

Общая площадь арсенала 368 га. На складе находится 138 тыс. т боеприпасов.

Напомним в Харьковской области произошел взрыв на крупном военном складе, проводится массовая эвакуация.

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