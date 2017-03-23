Причина взрыва на военном складе в Балаклее — диверсия, — Матиос
Причина взрыва на военном складе в Балаклее — диверсия, — Матиос.
Причина взрыва на военном складе в Балаклее — диверсия, — Матиос.
По предварительным данным, причиной взрыв на военном складе Минобороны в Балаклее Харьковской области является диверсия.
Об этом сообщил военный прокурор Анатолий Матиос на странице в Facebook.
По предварительным данным (теперь уже по результатам следственных действий)
Общая площадь арсенала 368 га. На складе находится 138 тыс. т боеприпасов.
Напомним в Харьковской области произошел взрыв на крупном военном складе, проводится массовая эвакуация.