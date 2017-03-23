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09:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин ударил приятеля ножом и спрыгнул с балкона

В больницу попали оба участника этого конфликта.

Источник: Губерния онлайн

В среду в одну и ту же хабаровскую квартиру дважды вызвали реанимационную бригаду. В первый раз звонивший заявил, что мужчина 1995 года рождения ранен ножом, а спустя пару минут поступило сообщение о том, что с балкона выпал другой молодой человек. Бытовая драма развернулась в переулке Облачном, сообщает портал «Губерния».

Упавшего с высоты четвертого этажа 22-летнего пострадавшего уложили на жесткие носилки — медики заподозрили у него травму позвоночника и множественные переломы. Второй участник этих событий также оказался в больнице: у него обнаружили сквозное ножевое ранение левого предплечья и колотую рану ягодицы.

В квартире патрульные застали еще двоих молодых людей. По их словам, приятели поссорились, после чего один из них схватил нож и дважды ударил оппонента, а потом кинулся на балкон и прыгнул вниз.

Следов застолья в квартире не было. Насколько правдива рассказанная очевидцами история, будут проверять следователи.

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