В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни
Мужчина получил
Мужчина получил
В дежурную часть ОМВД России по Чугуевскому району поступило сообщение о наезде на пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
инцидент произошел в селе Чугуевка по улице Партизанская, 58. Двигаясь со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Лесная, 21-летний водитель Toyota Corona совершил наезд на 22-летнего мужчину. Пешеход, вопреки требованиям Правил дорожного движения, шел спиной к транспортному потоку, в попутном направлении. В результате удара пострадавший получил закрытую
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.