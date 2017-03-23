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09:38 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни

Мужчина получил черепно-мозговую травму.

В дежурную часть ОМВД России по Чугуевскому району поступило сообщение о наезде на пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

инцидент произошел в селе Чугуевка по улице Партизанская, 58. Двигаясь со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Лесная, 21-летний водитель Toyota Corona совершил наезд на 22-летнего мужчину. Пешеход, вопреки требованиям Правил дорожного движения, шел спиной к транспортному потоку, в попутном направлении. В результате удара пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы различных частей тела. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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