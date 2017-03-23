Жителя Владивостока избили и ограбили на улице

Пострадавший обратился в полицию с заявлением, рассказав, что в районе улицы Вилкова двое неизвестных мужчин нанесли ему телесные повреждения и похитили мобильный телефон. Причиненный ущерб он оценил в 16 тысяч рублей.

Ориентировка с приметами подозреваемых была направлена наружным нарядам полиции.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух 22-летних ранее судимых жителей Владивостока. В отделе полиции молодые люди дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Подозреваемые находятся в заключении под стражей.