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09:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителя Владивостока избили и ограбили на улице

Житель Владивостока подвергся разбойному нападению в Первомайском районе Владивостока, об этом сообщает ИА «Дейта».

Пострадавший обратился в полицию с заявлением, рассказав, что в районе улицы Вилкова двое неизвестных мужчин нанесли ему телесные повреждения и похитили мобильный телефон. Причиненный ущерб он оценил в 16 тысяч рублей.

Ориентировка с приметами подозреваемых была направлена наружным нарядам полиции.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух 22-летних ранее судимых жителей Владивостока. В отделе полиции молодые люди дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Подозреваемые находятся в заключении под стражей.

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