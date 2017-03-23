На севере Красноярского края загорелась школа

По данным МЧС, пожар возник сегодня примерно в 11.41 местного времени. Загорелась кровля. На тушение привлекли 10 человек и 4 единицы техники. По данным местной полиции, двухэтажное здание было построено еще в 50-е годы прошлого века.

«Сотрудники полиции совместно со спасателями и педагогами приняли участие в эвакуации детей и оцепили здание для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарной техники. По предварительным данным пострадавших нет. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины возгорания, — заявили «РГ» в пресс-службе краевого МВД.