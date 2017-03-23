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11:44 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Названа причина смертельного ДТП на юге Волгограда

Следователями ГУ МВД России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению водителя иномарки в совершении ДТП, повлекшего смерть человека.

Как пояснили ВДТВ в Главке, речь идет о столкновении на автодороге М-18 «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» в Красноармейском районе Волгограда 17 ноября 2016 года «Toyota Avensis» и «Газели».

Установлено, что 64-летний житель города Волжского, управляя «Toyota Avensis», превысил на скользкой дороге скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «ГАЗ-322132» под управлением 57-летнего волгоградца. По информации полицейских, в ходе осмотра транспортного средства было также установлено, что на иномарке были установлены «летние» шины.

В результате ДТП на месте скончался 64-летний пассажир иномарки, еще трое были травмированы.

Уголовное дело в отношении водителя «Toyota Avensis» по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» передано для рассмотрения в суд Красноармейского района Волгограда.

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