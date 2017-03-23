Шесть человек пострадали при столкновении ВАЗа и Audi в Нижегородской области
Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 22 марта в 08:10 на 15 км автодороги Первомайск — Выездное — Дивеево (Первомайский район).
Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 22 марта в 08:10 на 15 км автодороги Первомайск — Выездное — Дивеево (Первомайский район).
Согласно информации, 59-летний водитель автомобиля ВАЗ 2104, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении иномарке Audi и совершил с ней столкновение.
В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры Audi — всего 6 человек.
Известно, что оба водителя, а также два пассажира иномарки были госпитализированы в больницу с разными травмами — переломами рук и ног.
Ещё два пассажира Audi получили различные ссадины и ушибы. После осмотра медиков они были отпущены домой.
Всего в Нижегородской области 22 марта произошло 4 ДТП, в которых погибших не зарегистрировано, 9 человек получили ранения.