Мужчина, упавший с крыши детского сада, погиб в больнице

После падения пермяк Павел В. был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, где перенес несколько операций. 22 марта вечером Павел погиб в медицинском учреждении, несмотря на оказанную помощь врачей.

Как сообщает «Рифей-Пермь», сейчас правоохранительным органам предстоит дать оценку действиям сотрудников детского сада.

Не известно, почему воспитатель попросила отца ребенка заняться уборкой снега, ведь родители этого делать не обязаны. Данными работами занимается либо дворник, либо специальная организация. При этом в каждом образовательном учреждении есть годовой бюджет, статья расходов на уборку территории от снегов должна быть в нем обязательной.