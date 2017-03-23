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09:48 (мск), источник: АиФ Челябинск

Тело без вести пропавшего мужчины нашли в подъезде в Бакале

Труп пролежал под лестничной площадкой на первом этаже две недели.

Тело без вести пропавшего мужчины нашли в подъезде в Бакале, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

21 марта в одном из домов по улице Трегубенковых местная жительница обнаружила под лестничной площадкой на первом этаже труп мужчины.

Полицейским удалось установить, что 60-летний потерпевший находился в розыске как без вести пропавший с 9 марта 2017 года. Он ушёл из дома и не вернулся.

В ходе розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого. Им оказался 61-летний ранее судимый житель Саткинского района, который признался, что задушил своего знакомого в ходе ссоры ночью 9 марта. Затем, чтобы скрыть следы преступления, вынес труп в подъезд и накрыл его одеялом.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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