Второй подозреваемый в смерти Раткевича тоже мог быть убит
Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по смерти второго подозреваемого в громком убийстве омича Александра Раткевича.
Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по смерти второго подозреваемого в громком убийстве омича Александра Раткевича.
На данный момент неизвестно, причастен ли к смерти своего подельника задержанный по подозрению в убийстве Раткевича
«По факту смерти второго подозреваемого СУСК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ “Убийство”. На данный момент следователями прорабатываются все версии его смерти, однако о том, что к его смерти причастен
Напомним, что следователями в убийстве Александра Раткевича подозреваются двое —