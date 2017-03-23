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09:46 (мск), источник: СуперОмск

Второй подозреваемый в смерти Раткевича тоже мог быть убит

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по смерти второго подозреваемого в громком убийстве омича Александра Раткевича.

На данный момент неизвестно, причастен ли к смерти своего подельника задержанный по подозрению в убийстве Раткевича экс-омоновец Серик Батталов.

«По факту смерти второго подозреваемого СУСК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ “Убийство”. На данный момент следователями прорабатываются все версии его смерти, однако о том, что к его смерти причастен кто-то еще, мы пока сказать не можем. Следствие продолжается», — сообщила руководитель регионального СКР Лариса Болдинова.

Напомним, что следователями в убийстве Александра Раткевича подозреваются двое — экс-омоновец Серик Батталов и его подельник — работник частного охранного агентства, некто Василий Еланцев. Отметим, что сам Еланцев был найден мертвым в своей машине на территории садоводческого товарищества «Нефтяник».

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