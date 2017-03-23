Второй подозреваемый в смерти Раткевича тоже мог быть убит

На данный момент неизвестно, причастен ли к смерти своего подельника задержанный по подозрению в убийстве Раткевича экс-омоновец Серик Батталов.

«По факту смерти второго подозреваемого СУСК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ “Убийство”. На данный момент следователями прорабатываются все версии его смерти, однако о том, что к его смерти причастен кто-то еще, мы пока сказать не можем. Следствие продолжается», — сообщила руководитель регионального СКР Лариса Болдинова.