Под Казанью нашли мертвым мужчину, которого искали с сентября прошлого года
В Лаишевском районе Татарстана нашли мертвым 33-летнего Евгения Н., казанец находился в розыске с сентября прошлого года.
В Лаишевском районе Татарстана нашли мертвым 33-летнего Евгения Н., казанец находился в розыске с сентября прошлого года.
Первоначально информация появилась в соцсетях, ее ProKazan.ru подтвердил источник.
— Казанец был найден 21 марта в повешенном состоянии в лесу около озера Ковалинское, смерть наступила около 7 месяцев назад, — сообщили ProKazan.ru подробности.
Основная версия происшествия — самоубийство, Следственный комитет ведет доследственную проверку.