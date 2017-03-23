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10:10 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью нашли мертвым мужчину, которого искали с сентября прошлого года

В Лаишевском районе Татарстана нашли мертвым 33-летнего Евгения Н., казанец находился в розыске с сентября прошлого года.

Первоначально информация появилась в соцсетях, ее ProKazan.ru подтвердил источник.

 — Казанец был найден 21 марта в повешенном состоянии в лесу около озера Ковалинское, смерть наступила около 7 месяцев назад, — сообщили ProKazan.ru подробности.

Основная версия происшествия — самоубийство, Следственный комитет ведет доследственную проверку.

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