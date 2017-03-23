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09:58 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сотрудники МЧС спасли мужчину с дрейфующей льдины в Богородском районе Нижегородской области

Сотрудники МЧС спасли мужчину с дрейфующей льдины в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону вечером 22 марта 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в 16:25 поступило сообщение об отрыве льдины на реке Оке в районе д. Сартаково. На льдине находится 54-летний мужчина, который вышел на лед, решив скоротать дорогу до садового участка. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГИМС и судно на воздушной подушке (СВП) «МАРС-700».

«Несмотря на то, что сама спасательная операция заняла считанные минуты, рисковать собственной жизнью пришлось и сотрудникам ГИМС. Из-за сложной ледовой обстановки существовала опасность разрыва воздушной подушки (“юбки”) СВП. Однако сотрудникам ГИМС всё же удалось подобраться к мужчине и спасти его», — говорится в сообщении.

Всего в спасательной операции от ГУ МЧС было задействовано девять человек и три единицы техники.

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