Сотрудники МЧС спасли мужчину с дрейфующей льдины в Богородском районе Нижегородской области

Согласно информации, в 16:25 поступило сообщение об отрыве льдины на реке Оке в районе д. Сартаково. На льдине находится 54-летний мужчина, который вышел на лед, решив скоротать дорогу до садового участка. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГИМС и судно на воздушной подушке (СВП) «МАРС-700».

«Несмотря на то, что сама спасательная операция заняла считанные минуты, рисковать собственной жизнью пришлось и сотрудникам ГИМС. Из-за сложной ледовой обстановки существовала опасность разрыва воздушной подушки (“юбки”) СВП. Однако сотрудникам ГИМС всё же удалось подобраться к мужчине и спасти его», — говорится в сообщении.

Всего в спасательной операции от ГУ МЧС было задействовано девять человек и три единицы техники.