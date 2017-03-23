Из-за пожара на военном складе на Украине эвакуировали до 20 тысяч человек

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

«По состоянию на 07:30 (08:30 мск) 23 марта продолжается эвакуация населения: из села Вербовка эвакуированы 2700 человек в село Пришиб (16 км от Балаклеи). В селе Яковенково — 806 человек населения в Волохов Яр (20 км от Балаклеи). Из города Балаклея эвакуированы 16317 человек», — говорится в сообщении.

Также ведомство сообщает, что все взрывы происходят «на технической территории арсенала, но наблюдаются единичные случаи разлета осколков».