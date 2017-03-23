В металлическом строительном вагончике сгорели двое мужчин
Происшествие случилось вечером 22 марта в селе Тохтуево в Соликамском районе. К моменту прибытия пожарных металлический строительный вагончик был полностью в огне.
Происшествие случилось вечером 22 марта в селе Тохтуево в Соликамском районе. К моменту прибытия пожарных металлический строительный вагончик был полностью в огне.
Во время тушения пожара огнеборцы нашли внутри вагончика тела двоих мужчин 33-х и 28-ми лет.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении одного из погибших. По факту пожара проводится проверка.