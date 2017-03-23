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10:18 (мск), источник: Новости Перми

В металлическом строительном вагончике сгорели двое мужчин

Происшествие случилось вечером 22 марта в селе Тохтуево в Соликамском районе. К моменту прибытия пожарных металлический строительный вагончик был полностью в огне.

Во время тушения пожара огнеборцы нашли внутри вагончика тела двоих мужчин 33-х и 28-ми лет.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении одного из погибших. По факту пожара проводится проверка.

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