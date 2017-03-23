Первый замглавы администрации Нефтекамска подозревается в превышении должностных полномочий

Являясь и.о. главы администрации, 31 марта 2014 года в день передачи полномочий назначенному главе города, злоумышленник вынес постановление в интересах ООО «БНПС-Инвест», изменяющее разрешенный вид использования земельного участка.

Участок был выделен предприятию для обслуживания строительства жилых домов, но разрешенный вид использования был изменен злоумышленником на проектирование и строительство группы жилых домов.

Причем была нарушена процедура выделения земельных участков и не указана сумма оплаты аренды. Ввиду незаконной, с превышением полномочий, передачи в аренду частному предприятию земельного участка, муниципалитету причинен ущерб в размере более 4,5 млн рублей.

Следователями решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.