В Уфе пропал житель Магнитогорска
Евгений Фирсов исчез на уфимском вокзале.
Евгений Фирсов исчез на уфимском вокзале.
В Уфе разыскивают пропавшего жителя Магнитогорска. Мужчина по непонятным причинам сошел с поезда на уфимском вокзале.
Объявление о пропаже мужчины разместила его дочь, Галина.
— Папа работал в Москве на стройке. Он должен был вернуться домой ко дню рождения моей сестры. Связь с папой мы потеряли 19 марта. Вообще, он должен был лететь в Магнитогорск на самолете, но в последний момент передумал и купил билеты на поезд, — рассказала девушка.
В день пропажи Евгений был одет в черную куртку и шапку, светлые джинсы.
Особые приметы: татуировка в виде сердца с именем «Анна» на правой руке.
Всех узнавших Евгения просят связаться с его родственниками по телефону 8−900−06−49−121.