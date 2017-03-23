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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал житель Магнитогорска

Евгений Фирсов исчез на уфимском вокзале.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают пропавшего жителя Магнитогорска. Мужчина по непонятным причинам сошел с поезда на уфимском вокзале.

Объявление о пропаже мужчины разместила его дочь, Галина.

— Папа работал в Москве на стройке. Он должен был вернуться домой ко дню рождения моей сестры. Связь с папой мы потеряли 19 марта. Вообще, он должен был лететь в Магнитогорск на самолете, но в последний момент передумал и купил билеты на поезд, — рассказала девушка.

В день пропажи Евгений был одет в черную куртку и шапку, светлые джинсы.

Особые приметы: татуировка в виде сердца с именем «Анна» на правой руке.

Всех узнавших Евгения просят связаться с его родственниками по телефону 8−900−06−49−121.

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