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11:46 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре пропала 25-летняя девушка

По факту исчезновения Екатерины Гончаровой возбуждено уголовное дело.

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Уроженка Орловской области проживала в краевой столице самостоятельно. Летом 2015 года она выехала на своем мотоцикле из гаражного кооператива на улице Уральской и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. В связи с этим в Краснодаре по факту исчезновения Екатерины Гончаровой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Приметы пропавшей: на вид 25 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светлые. Была одета в голубые джинсы, красные кеды, черный матовый шлем, красную бандану, носила небольшую красную сумку через плечо. На шее у девушки татуировка в виде мотоцикла.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшей, просьба сообщить об этом по телефону 8 (918) 493−73−02.

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