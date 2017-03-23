В Краснодаре пропала 25-летняя девушка
По факту исчезновения Екатерины Гончаровой возбуждено уголовное дело.
По факту исчезновения Екатерины Гончаровой возбуждено уголовное дело.
Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Уроженка Орловской области проживала в краевой столице самостоятельно. Летом 2015 года она выехала на своем мотоцикле из гаражного кооператива на улице Уральской и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. В связи с этим в Краснодаре по факту исчезновения Екатерины Гончаровой возбуждено уголовное дело, сообщает
Приметы пропавшей: на вид 25 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза
Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшей, просьба сообщить об этом по телефону