По делу о контрабанде оружия из США задержали группу россиян

Изъято 19 единиц оружия — два пулемета, две штурмовые винтовки американского производства AR-15, восемь пистолетов и револьверов иностранного и отечественного производства (Glock-17, Glock-19, Colt 1911, «Маузер», ТТ, «Наган»), семь зарубежных и отечественных карабинов и ружей, а также множество патронов и деталей.

Закрыты две подпольные мастерские по модернизации оружия.

Идет расследование уголовного дела по статьям о незаконном обороте оружия и контрабанде.