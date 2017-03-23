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10:57 (мск), источник: РИА Новости

По делу о контрабанде оружия из США задержали группу россиян

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Группу россиян задержали в Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ по уголовному делу о контрабанде оружия из США по почте, сообщает ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Изъято 19 единиц оружия — два пулемета, две штурмовые винтовки американского производства AR-15, восемь пистолетов и револьверов иностранного и отечественного производства (Glock-17, Glock-19, Colt 1911, «Маузер», ТТ, «Наган»), семь зарубежных и отечественных карабинов и ружей, а также множество патронов и деталей.

Закрыты две подпольные мастерские по модернизации оружия.

Идет расследование уголовного дела по статьям о незаконном обороте оружия и контрабанде.

Комментарии
12
Сергей Донченко
Ну да. Пулемёты из Штатов и М-16 исключительно в целях "как-то жить" закупают ... Ага ...
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Сергей Донченко
Это с вашей стороны уже вторая причина для оправдания контрабанды оружия ?
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Сергей Саморуков
Почему оправдания??? Я разве пишу , что необходимо "понять и простить "? Обсуждайте новость , а не чужие комменты и будет Вам счастье .
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