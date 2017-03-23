Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
СМИ: арестованы семь человек в связи с терактом в Лондоне
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Прокурор Украины: диверсанты взорвали военную базу под Харьковом
Сайт армии США сообщил о своих войсках на Украине
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
11:27 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Полиция Казани ищет свидетелей разбойного нападения на торговый павильон

(Город Казань KZN.RU, 23 марта). Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Казани просят откликнуться свидетелей тяжкого преступления, которое было совершено 17 февраля текущего года.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой», 17 февраля около 3.00 в павильон «Цветы, cалюты», расположенный по адресу ул. Краснококшайская, 150/2, зашел неизвестный. Молодой человек, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы денежные средства. Сумма причиненного материального ущерба составила порядка 3 тысяч рублей.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. На видео видно, как молодой человек проходит в торговый зал, хватает продавца и, удерживая его, забирает наличность, после этого скрывается в неизвестном направлении.

Приметы подозреваемого: на вид 25−30 лет, рост 175−180см, среднего телосложения, был одет в темную куртку, темные брюки и обувь черного цвета.

В настоящее время в отделе полиции «Зареченский» продолжается расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани. Полицейские просят свидетелей преступления, а также лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении подозреваемого, обратиться в Управление МВД России по Казани по телефонам 8 (843) 294−50−21, 89178806987.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ДК железнодорожников приглашает на фестиваль «Вдохновение»
Украина усилила охрану границы с Россией
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Британская полиция уточнила число жертв теракта в Лондоне
По делу о контрабанде оружия из США задержали группу россиян
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь