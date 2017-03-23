Полиция Казани ищет свидетелей разбойного нападения на торговый павильон

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой», 17 февраля около 3.00 в павильон «Цветы, cалюты», расположенный по адресу ул. Краснококшайская, 150/2, зашел неизвестный. Молодой человек, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы денежные средства. Сумма причиненного материального ущерба составила порядка 3 тысяч рублей.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. На видео видно, как молодой человек проходит в торговый зал, хватает продавца и, удерживая его, забирает наличность, после этого скрывается в неизвестном направлении.

Приметы подозреваемого: на вид 25−30 лет, рост 175−180см, среднего телосложения, был одет в темную куртку, темные брюки и обувь черного цвета.