Экс-руководитель строительной фирмы в Краснодаре задолжал работникам 1,5 миллиона рублей

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Указанное предприятие осуществляет работы по монтажу стальных строительных конструкций.

По версии следствия, мужчина, состоя в должности директора компании, в период с октября 2015 года по март 2016 года частично не выплачивал зарплату 13 подчиненным. За это время долг перед работниками достиг 1,5 млн рублей.

Однако у руководителя имелась реальная возможность погасить задолженность, так как на счет предприятия поступали финансовые средства, но он расходовал деньги на иные цели организации.