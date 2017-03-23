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12:45 (мск), источник: Новая Кубань

Экс-руководитель строительной фирмы в Краснодаре задолжал работникам 1,5 миллиона рублей

Бывшего директора ООО «Строй Тамань» подозревают в невыплате заработной платы.

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Указанное предприятие осуществляет работы по монтажу стальных строительных конструкций.

По версии следствия, мужчина, состоя в должности директора компании, в период с октября 2015 года по март 2016 года частично не выплачивал зарплату 13 подчиненным. За это время долг перед работниками достиг 1,5 млн рублей.

Однако у руководителя имелась реальная возможность погасить задолженность, так как на счет предприятия поступали финансовые средства, но он расходовал деньги на иные цели организации.

Против экс-директора ООО «Строй Тамань» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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