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12:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На канале Грибоедова сотрудники МЧС спасли кота, оказавшегося на льдине

Спасателю пришлось спускаться на тонкий лед с моста с помощью лестницы.

Сотрудники МЧС спасали в центре Петербурга кота, который оказался на льду канала Грибоедова, сообщает очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петебурга» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел у дома № 120. Прохожие заметили на льдине перепуганное животное и вызвали на место спасателей. Судя по фотографиям, которые опубликовали в сообществе свидетели, одному из сотрудников МЧС пришлось спускаться на тонкий лед с моста при помощи лестницы.

Вся операция заняла около получаса. Жители близлежащего дома забрали кота с собой.

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