На канале Грибоедова сотрудники МЧС спасли кота, оказавшегося на льдине

Сотрудники МЧС спасали в центре Петербурга кота, который оказался на льду канала Грибоедова, сообщает очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петебурга» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел у дома № 120. Прохожие заметили на льдине перепуганное животное и вызвали на место спасателей. Судя по фотографиям, которые опубликовали в сообществе свидетели, одному из сотрудников МЧС пришлось спускаться на тонкий лед с моста при помощи лестницы.

Вся операция заняла около получаса. Жители близлежащего дома забрали кота с собой.